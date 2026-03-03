Sofronijević: Do kraja marta uspostavljanje železničkog putničkog saobraćaja Srbija-Mađarska

Sofronijević: Do kraja marta uspostavljanje železničkog putničkog saobraćaja Srbija-Mađarska
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević najavila je danas na Kopaonik biznis forumu da se do kraja marta očekuje uspostavljanje putničkog saobraćaja između Srbije i Mađarske brzom prugom Beograd – Budimpešta. „Imamo poslednji sastanak sa mađarskim kolegama sada u četvrtak, tu ćemo precizno definisati kada će moći da krene i putnički saobraćaj. Očekivani i najavljeni od strane Mađara je 27. mart“, rekla je ministarka na
