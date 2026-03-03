Fudbaleri Reala poraženi od Hetafea u 26. kolu La Lige

Politika pre 1 sat
Fudbaleri Reala poraženi od Hetafea u 26. kolu La Lige

Fudbaleri Reala se posle drugog uzastopnog poraza u španskom prvenstvu nalaze na drugom mestu na tabeli La lige sa 60 bodova, dok je Barselona prva sa 64

MADRID – Fudbaleri Reala poraženi su večeras na svom terenu od Hetafea rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici 26. kola španske La lige. Jedini gol na utakmici postigao je Martin Satrijano u 39. minutu. Oba tima su meč završila sa po 10 fudbalera. Igrač Reala Franko Mastantuono je dobio crveni karton u 90+5. minutu, dok je fudbaler Hetafea Adrijan Liso isključen dva minuta kasnije. Srpski fudbaler Veljko Birmančević nije igrao za Hetafe, pošto je ceo meč presedeo na klupi
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Veliki kiks Reala u Madridu: Ridiger šutnuo protivnika kolenom u glavu (VIDEO)

Veliki kiks Reala u Madridu: Ridiger šutnuo protivnika kolenom u glavu (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBarselonaMadrid

Sport, najnovije vesti »

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

B92 pre 35 minuta
Entoni Edvards igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Duren najbolji na Istoku

Entoni Edvards igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Duren najbolji na Istoku

Politika pre 35 minuta
Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Nova pre 1 sat
Novosadske košarkašice od ivice ponora do velikog trijumfa u Beogradu: Nestvaran preokret u režiji Jovane Adamović

Novosadske košarkašice od ivice ponora do velikog trijumfa u Beogradu: Nestvaran preokret u režiji Jovane Adamović

Dnevnik pre 54 minuta
Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Mondo pre 49 minuta