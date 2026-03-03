Fudbaleri Reala poraženi od Hetafea u 26. kolu La Lige

Fudbaleri Reala se posle drugog uzastopnog poraza u španskom prvenstvu nalaze na drugom mestu na tabeli La lige sa 60 bodova, dok je Barselona prva sa 64

MADRID – Fudbaleri Reala poraženi su večeras na svom terenu od Hetafea rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici 26. kola španske La lige. Jedini gol na utakmici postigao je Martin Satrijano u 39. minutu. Oba tima su meč završila sa po 10 fudbalera. Igrač Reala Franko Mastantuono je dobio crveni karton u 90+5. minutu, dok je fudbaler Hetafea Adrijan Liso isključen dva minuta kasnije. Srpski fudbaler Veljko Birmančević nije igrao za Hetafe, pošto je ceo meč presedeo na klupi