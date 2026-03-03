IRGC: trenutno je cena nafte iznad 80 dolara, uskoro će dostići 200

"Poručujemo neprijatelju da ako odluči da napadne naše glavne centre, mi ćemo pogoditi sve ekonomske centre u regionu"

General iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ebrahim Džabari upozorio je danas da će nastavak američko-izraelskih napada dovesti do toga da Iran preduzme odmazdu protiv "svih ekonomskih centara" na Bliskom istoku. "Poručujemo neprijatelju da ako odluči da napadne naše glavne centre, mi ćemo pogoditi sve ekonomske centre u regionu", rekao je Džabari, prenela je iranska novinska agencija Isna. On je podsetio da je Iran zatvorio Ormuski moreuz, jednu