Lovci F-35 oborili dronove iznad Jordana, Iraka i Katara

Britanske snage „aktivno brane partnere širom regiona kao deo koordinisane odbrambene akcije”

LONDON – Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je danas fotografije i video snimke britanskih lovaca F-35, za koje se navodi da su oborili iranske dronove iznad Jordana, Iraka i Katara. Kako je saopšteno, ovo je bio prvi put da su britanski F-35 oborili mete tokom aktivne operacije, prenosi Bi-Bi-Si. U saopštenju na internet stranici britanskog Ministarstva odbrane se navodi da britanske snage „aktivno brane partnere širom regiona kao deo koordinisane odbrambene