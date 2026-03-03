Poljoprivrednici nastavljaju protest: Danas blokade na desetak lokacija

Radio 021 pre 17 minuta  |  Beta
Poljoprivrednici nastavljaju protest: Danas blokade na desetak lokacija

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 10 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi.

Poljoprivrednici će totalno na 24 sata blokirati puteve Resnik - Kragujevac izlazak na Račanski put, Takovo - Gornji Milanovac u mestu Takovo, put u mestu Cerovac, magistralni put Kragujevac - Gornji Milanovac u mestu Bare. U totalnoj blokadi biće i put u Bogatiću, Ibarska magistrala u mestu Miločaj, Kočovića raskrsnica u Bresnici kojom će se blokirati putevi Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak. Od 10 do 14 časova biće blokirana raskrsnica Novi Sad - Sremska
