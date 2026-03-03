VIDEO: Denver upisao još jednu pobedu uz Jokićev dabl-dabl

Košarkaši Denvera pobedili su u gostima ekipu Jute sa 128:125 u NBA ligi, uz dabl-dabl učinak srpskog centra Nikole Jokića.

Utakmica je rešena u samom finišu kada je, pri vođstvu Denvera od 126:125, prekršaj koji je Jokić napravio nad Kejonteom Džordžom za slobodna bacanja čelendžom preinačen u blokadu srpskog centra i lopta dodeljena Nagetsima. Jokić je potom fauliran i pogodio je oba slobodna bacanja na 6,1 sekundu pre kraja i tako doneo pobedu svojoj ekipi. Srpski košarkaš je utakmicu završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Najefikasniji u timu Denvera bio je Džamal Marej