VIDEO: Denver upisao još jednu pobedu uz Jokićev dabl-dabl

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
VIDEO: Denver upisao još jednu pobedu uz Jokićev dabl-dabl

Košarkaši Denvera pobedili su u gostima ekipu Jute sa 128:125 u NBA ligi, uz dabl-dabl učinak srpskog centra Nikole Jokića.

Utakmica je rešena u samom finišu kada je, pri vođstvu Denvera od 126:125, prekršaj koji je Jokić napravio nad Kejonteom Džordžom za slobodna bacanja čelendžom preinačen u blokadu srpskog centra i lopta dodeljena Nagetsima. Jokić je potom fauliran i pogodio je oba slobodna bacanja na 6,1 sekundu pre kraja i tako doneo pobedu svojoj ekipi. Srpski košarkaš je utakmicu završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Najefikasniji u timu Denvera bio je Džamal Marej
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Jokićevih 22 poena i pet skokova za tesnu pobedu Denvera (VIDEO)

Jokićevih 22 poena i pet skokova za tesnu pobedu Denvera (VIDEO)

RTV pre 26 minuta
Fenjeraš umalo da preseče Denver: Jokić i ekipa jedva izbegli veliku bruku!

Fenjeraš umalo da preseče Denver: Jokić i ekipa jedva izbegli veliku bruku!

Hot sport pre 1 minut
Denverova pobeda na krilima Jokićeve odbrane i probuđenog Mareja

Denverova pobeda na krilima Jokićeve odbrane i probuđenog Mareja

Sputnik pre 41 minuta
Skandalozni napadi na Jokića! Zbog ovih poteza optužuju ga da je folirant - podigla se velika bura: Sramne prozivke američkih…

Skandalozni napadi na Jokića! Zbog ovih poteza optužuju ga da je folirant - podigla se velika bura: Sramne prozivke američkih komentatora u prenosu uživo!

Kurir pre 17 minuta
Jokić spasilac - Denver za dlaku izbegao katastrofu, Marej se razgoropadio VIDEO

Jokić spasilac - Denver za dlaku izbegao katastrofu, Marej se razgoropadio VIDEO

B92 pre 27 minuta
Momenat o kojem svet priča - da li je zbog Jokića oštećena Juta? VIDEO

Momenat o kojem svet priča - da li je zbog Jokića oštećena Juta? VIDEO

B92 pre 7 minuta
Jokić na udaru: "Besramno!"; "Opet sa svojim forama"; "Kao da je snajperista u hali" VIDEO

Jokić na udaru: "Besramno!"; "Opet sa svojim forama"; "Kao da je snajperista u hali" VIDEO

B92 pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Jokićevih 22 poena i pet skokova za tesnu pobedu Denvera (VIDEO)

Jokićevih 22 poena i pet skokova za tesnu pobedu Denvera (VIDEO)

RTV pre 26 minuta
Đoković slobodan u prvom kolu Indijan Velsa, Kecmanović igra protiv Altmajera

Đoković slobodan u prvom kolu Indijan Velsa, Kecmanović igra protiv Altmajera

RTV pre 6 minuta
Sabrana dela Antonija Ridigera - Pepe je "mala maca", zašto mu sudije dopuštaju sve ovo?!

Sabrana dela Antonija Ridigera - Pepe je "mala maca", zašto mu sudije dopuštaju sve ovo?!

Sportske.net pre 6 minuta
Skandal - Dali mu bogatstvo posle osvajanja Kopa libertadores da bi ga otpustili zbog besmislenog trofeja

Skandal - Dali mu bogatstvo posle osvajanja Kopa libertadores da bi ga otpustili zbog besmislenog trofeja

Sportske.net pre 22 minuta
Fenjeraš umalo da preseče Denver: Jokić i ekipa jedva izbegli veliku bruku!

Fenjeraš umalo da preseče Denver: Jokić i ekipa jedva izbegli veliku bruku!

Hot sport pre 1 minut