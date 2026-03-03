Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sleteo u Beograd

Avion "Flaj Dubaija" iz Ujednjienih Arapskih Emirata sa 200 državljana Srbije sleteo je u Beograd.

U toku je proces evakuacije srpskih državljana iz regiona Bliskog istoka. Prvi avion sa 200 naših ljudi poleteo je sinoć sa aerodroma u Dubaiju. Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu. Na Aerodrom "Nikola Tesla" trebalo bi da sleti nešto posle šest časova ujutru, piše na sajtu Beogradskog aerodroma. Najpre je bilo