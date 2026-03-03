I dalje blokiran put Mrčajevci-Kragujevac, deo poljoprivrednika tvrdi da dogovor nije postignut

RTS pre 33 minuta
I dalje blokiran put Mrčajevci-Kragujevac, deo poljoprivrednika tvrdi da dogovor nije postignut

U Udruženju "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja" kažu da dogovor sa resornim ministarstvom još nije postignut i da će sutra otići na zakazan sastanak u Vladi Srbije.

Iz udruženja "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja“ negiraju da je postignut dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede i da je i dalje blokiran put Mrčajevci-Kragujevac u selu Bresnica. Ističu da su juče "ušli u dijalog", ali nije postignut konačan dogovor. Zato će sutra ići na zakazan sastanak u Vladi Srbije. Takođe ističu da će se i večeras sastati da odluče o daljim koracima. Inače, to udruženje sinoć je obustavilo 24-časovne blokade Ibarske magistrale u mestu
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici sutra na sastanku u Vladi: "Ako ne može ništa bolje, neka bar vrate cenu mleka kao što je bila"

Poljoprivrednici sutra na sastanku u Vladi: "Ako ne može ništa bolje, neka bar vrate cenu mleka kao što je bila"

N1 Info pre 38 minuta
Poljoprivrednik: „Nismo postigli dogovor, pozvani smo sutra na sastanak u Vladu“

Poljoprivrednik: „Nismo postigli dogovor, pozvani smo sutra na sastanak u Vladu“

Nedeljnik pre 18 minuta
Poljoprivrednik Veljković: Za sutra zakazan sastanak u Vladi Srbije, očekujemo da se nešto zvanično reši

Poljoprivrednik Veljković: Za sutra zakazan sastanak u Vladi Srbije, očekujemo da se nešto zvanično reši

Morava info pre 2 sata
Ministarstvo tvrdi da je dogovor o situaciji na tržištu mleka postignut: Odziv udruženja neujednačen

Ministarstvo tvrdi da je dogovor o situaciji na tržištu mleka postignut: Odziv udruženja neujednačen

Newsmax Balkans pre 2 sata
Ministarstvo kaže da je postignut dogovor sa poljoprivrednicima, za Mašinu negoduju isti

Ministarstvo kaže da je postignut dogovor sa poljoprivrednicima, za Mašinu negoduju isti

Mašina pre 3 sata
Milan Pajić iz Udruženja "Naše mleko": Što se nas tiče nikakav dogovor nije postignut

Milan Pajić iz Udruženja "Naše mleko": Što se nas tiče nikakav dogovor nije postignut

Insajder pre 3 sata
Poljoprivrednik Veljković: Dobili smo poziv za sastanak u Vladi Srbije, stvari pomerene sa "mrtve tačke"

Poljoprivrednik Veljković: Dobili smo poziv za sastanak u Vladi Srbije, stvari pomerene sa "mrtve tačke"

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVlada SrbijeIbarska magistralaKragujevacMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Poljoprivrednici sutra na sastanku u Vladi: "Ako ne može ništa bolje, neka bar vrate cenu mleka kao što je bila"

Poljoprivrednici sutra na sastanku u Vladi: "Ako ne može ništa bolje, neka bar vrate cenu mleka kao što je bila"

N1 Info pre 38 minuta
Manja potrošnja, a vozite 1.000 kilometara bez stajanja - jednostavan trik kojim štedite

Manja potrošnja, a vozite 1.000 kilometara bez stajanja - jednostavan trik kojim štedite

Kamatica pre 33 minuta
Glamočić: Agrarna politika se ne vodi na ulici i traktorima - ni sada nisam popustio, a protesti jenjavaju; Sutra novi…

Glamočić: Agrarna politika se ne vodi na ulici i traktorima - ni sada nisam popustio, a protesti jenjavaju; Sutra novi sastanak s poljoprivrednicima

RTV pre 28 minuta
Devizni kurs: Evro sutra 117,39 dinara

Devizni kurs: Evro sutra 117,39 dinara

Serbian News Media pre 23 minuta
Ćulibrk sa Kopaonika: Sa 2.000 metara sve izgleda lepše, ako slušate zvaničnike

Ćulibrk sa Kopaonika: Sa 2.000 metara sve izgleda lepše, ako slušate zvaničnike

N1 Info pre 38 minuta