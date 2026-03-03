I dalje blokiran put Mrčajevci-Kragujevac, deo poljoprivrednika tvrdi da dogovor nije postignut

U Udruženju "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja" kažu da dogovor sa resornim ministarstvom još nije postignut i da će sutra otići na zakazan sastanak u Vladi Srbije.

Iz udruženja "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja“ negiraju da je postignut dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede i da je i dalje blokiran put Mrčajevci-Kragujevac u selu Bresnica. Ističu da su juče "ušli u dijalog", ali nije postignut konačan dogovor. Zato će sutra ići na zakazan sastanak u Vladi Srbije. Takođe ističu da će se i večeras sastati da odluče o daljim koracima. Inače, to udruženje sinoć je obustavilo 24-časovne blokade Ibarske magistrale u mestu