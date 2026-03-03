Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Avion "Flaj Dubaija" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srpskim državljanima sleteo je jutros u 6.17 na aerodrom u Beogradu. Među putnicima bilo je stranaca.

Putnici koji su iz Dubaija doleteli u Beograd: Rečeno nam je da se za 15 minuta spakujemo Jedna putnica koja je jutros sletela u Beograd putovala je iz Kenije preko Dubaija. Rekla je da su ih oko tri sata "držali gore na nebu", a zatim su sleteli. Par iz Bačke Palanke doputovao je sa Maldiva. "Sletali smo u Dubai i put je trebalo da se nastavi dalje. Avion je poleteo, kružio je neko vreme i vratio se ponovo na aerodrom Dubai iz bezbednosnih razloga. U međuvremenu