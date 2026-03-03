Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

RTS pre 39 minuta
Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Avion "Flaj Dubaija" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srpskim državljanima sleteo je jutros u 6.17 na aerodrom u Beogradu. Među putnicima bilo je stranaca.

Putnici koji su iz Dubaija doleteli u Beograd: Rečeno nam je da se za 15 minuta spakujemo Jedna putnica koja je jutros sletela u Beograd putovala je iz Kenije preko Dubaija. Rekla je da su ih oko tri sata "držali gore na nebu", a zatim su sleteli. Par iz Bačke Palanke doputovao je sa Maldiva. "Sletali smo u Dubai i put je trebalo da se nastavi dalje. Avion je poleteo, kružio je neko vreme i vratio se ponovo na aerodrom Dubai iz bezbednosnih razloga. U međuvremenu
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Državljani Srbije iz Dubaija stigli u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Državljani Srbije iz Dubaija stigli u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

RTV pre 14 minuta
Otac slomljen od emocija grlio sina koji je stigao iz Dubaija: Ovo su prizori koji su rasplakali i najjače.

Otac slomljen od emocija grlio sina koji je stigao iz Dubaija: Ovo su prizori koji su rasplakali i najjače.

Telegraf pre 23 minuta
Prvi avion iz Dubaija ušao u Srbiju: Uskoro sleće na beogradski aerodrom

Prvi avion iz Dubaija ušao u Srbiju: Uskoro sleće na beogradski aerodrom

Aero.rs pre 2 sata
Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Newsmax Balkans pre 2 sata
Prvi avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd: Svim putnicima upućen apel (video)

Prvi avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd: Svim putnicima upućen apel (video)

Mondo pre 2 sata
"Video sam raketne napade": Srbi iz Dubaija saznali za let neposredno pre polaska, aerodrom pun emocija

"Video sam raketne napade": Srbi iz Dubaija saznali za let neposredno pre polaska, aerodrom pun emocija

Telegraf pre 1 sat
Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sleteo u Beograd

Avion iz Dubaija sa 200 srpskih državljana sleteo u Beograd

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokEgipatKenijaNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiBačkaBačka PalankaMaldiviTesla

Beograd, najnovije vesti »

Državljani Srbije iz Dubaija stigli u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Državljani Srbije iz Dubaija stigli u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

RTV pre 14 minuta
Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

RTS pre 39 minuta
U Srbiji niče turistički kompleks kakvog nema na Balkanu: U planu spa i voden centar, hoteli i pasarela koja će spajati dve…

U Srbiji niče turistički kompleks kakvog nema na Balkanu: U planu spa i voden centar, hoteli i pasarela koja će spajati dve strane auto-puta E-75

Kurir pre 18 minuta
Otac slomljen od emocija grlio sina koji je stigao iz Dubaija: Ovo su prizori koji su rasplakali i najjače.

Otac slomljen od emocija grlio sina koji je stigao iz Dubaija: Ovo su prizori koji su rasplakali i najjače.

Telegraf pre 23 minuta
Prvi avion iz Dubaija ušao u Srbiju: Uskoro sleće na beogradski aerodrom

Prvi avion iz Dubaija ušao u Srbiju: Uskoro sleće na beogradski aerodrom

Aero.rs pre 2 sata