Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana

Amerika i Izrael nastavljaju udare na ciljeve u Iranu i Libanu. Portparol IDF-a rekao je da je u toku "talas opsežnih vazdušnih napada". Donald Tramp ističe da SAD imaju dovoljno oružja na zalihama za "večni“ rat. Si-En-En: Satelitske fotografije pokazuju štetu na iranskom nuklearnom postrojenju u Natancu.

09:40 Pogrebna povorka u Iranu za 165 dece ubijene u vazdušnom udaru Pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV. Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj