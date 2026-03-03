Zelenski: Rusi ne mogu da pokrenu ofanzivu; Orban objavio dokaz – "Družba" može da radi

Rat u Ukrajini – 1.469. dan. Rusija "gleda" na Odesku oblast, ali nema snage za napad, tvrdi predsednik Volodimir Zelenski. Evropi će ponovo biti potrebna Rusija da bi preživela, poručuje Moskva.

Novi ratni sukob na Bliskom istoku nije uticao na smanjenje borbenih dejstava na ukrajinskom frontu. Zabeleženo je 136 sukoba, a najžešći su bili u pravcu Guljajpolja. U ruskom napadu dronom na civilni putnički voz ukrajinske železnice u okrugu Krivog Roga jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je ranjeno. Zaporožje je bilo pod udarom avio-bombi. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u Novorosiju, u ruskoj Krasnodarskoj Pokrajini, gde je proglašeno