Državljani Srbije iz Dubaija stigli u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela; Seničić: Još dva leta danas iz Dubaija

DUBAI BEOGRAD - Avion Er Srbije FlyDubai FZ 1107 sleteo je u Beograd jutros u 6.21 minut, objavljeno je na sajtu Aerodroma "Nikola Tesla".

Avion, koji je trebalo da poleti sinoć iz Dubaija ka Beogradu u 20.20 časova po srednjeevropskom vremenu, krenuo je nešto pre ponoći, saopštila je kompanija Er Srbija. Er Srbija u saopštenju navodi da će, kao i do sada, nastaviti da blagovremeno i transparentno informiše javnost o svim relevantnim okolnostima u vezi sa svojim poslovanjem i situacijom u vazdušnom saobraćaju, navodi se u saopštenju. Nacionalna avio-kompanija Er Srbija skreće pažnju javnosti na