Evakuacija srpskih državljana iz Izraela: Otkazan let "Royal jeta" iz Dubaija za Beograd, sledeći planiran večeras

DUBAI BEOGRAD - Utoku je evakuacija državljana Srbije iz Izraela. Oni će biti transportovani u Egipat, odakle će avionom, koji je obezbedila Vlada Srbije, biti vraćeni u Beograd. Na sajtu aerodroma "Nikola Tesla" stoji da je let iz Šarm el Šeika planiran noćas u pola dva.

Let avio-prevoznika "Royal jet", koji je trebalo da stigne iz Dubaija u Beograd danas oko 14.40 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla". Kako je navedeno, u pitanju je let ROJ 001. Sledeći planirani let iz Dubaija za Beograd planiran je večeras i trebalo bi da sleti u glavni grad Srbije oko 21.25 časova. Prva grupa državljana Srbije iz Dubaija jutros stigla u Beograd Avion Er Srbije FlyDubai FZ 1107 sleteo je u Beograd jutros u 6.21 minut,