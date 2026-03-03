Komisija za hartije od vrednosti poziva na oprez zbog internet prevara

BEOGRAD - Komisija za hartije od vrednosti Srbije upozorila je građane i investitore na sve veću pojavu različitih oblika prevara koje se šire putem interneta i društvenih mreža u oblasti investiranja i trgovanja finansijskim instrumentima i pozvala ih na opreznost.

"Komisija poziva građane da budu oprezni i da ne postupaju po ponudama koje obećavaju sigurnu i brzu zaradu, posebno ukoliko se od njih zahteva dostavljanje ličnih podataka, dokumenata ili uplata novčanih sredstava", navodi se u saopštenju. Komisija za hartije od vrednosti naglašava da je pre donošenja investicione odluke neophodno proveriti sve relevantne informacije, kao i da li su platforma ili društvo koje nudi investicione usluge ovlašćeni i registrovani za