Netanjahu: Neće biti beskrajnog rata s Iranom

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne vode "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna".

"Čujem da ljudi govore da ćete ovde imati beskrajan rat - Nećete imati beskrajan rat jer... ovaj teroristički režim u Iranu je na svojoj najslabijoj tački od svog osnivanja. Ovo će biti brza i odlučna akcija", rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz. On je ocenio da će američki i izraelski napadi stvoriti uslove za promenu režima u Iranu, dodajući da Teheran generiše većinu problema na Bliskom istoku i da bi njegov pad otvorio put novim mirovnim sporazumima
