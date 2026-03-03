Američka kompanija Vantor: Bombardovana iranska nuklearna lokacija u Natanzu

Nuklearna lokacija u Natanzu u centralnom delu Irana bombardovana je, pokazuju satelitski snimci koje je objavila američka kompanija Vantor.

Snimci, koje je preneo pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu, pokazuju da su u bombardovanju u noći između 1. i 2. marta uništene tri zgrade. Sjedinjene Američke Države i Izrael „ciljali su nuklearni objekat u Natancu u nedelju popodne“, izjavio je šef Organizacije za atomsku energiju Irana Mohamed Eslami, prenela je kasno sinoć agencija IRNA. Lokacija u Natanzu je već bila meta bombardovanja u junu tokom rata od 12 dana koji je pokrenuo Izrael. Bombardovanje