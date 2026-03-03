IV - Težak žreb za Novaka, izazov već u drugom kolu

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
IV - Težak žreb za Novaka, izazov već u drugom kolu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Indijan Velsu, jer je treći nosilac na turniru.

U drugom kolu Novak čeka pobednika duela između Francuza Đovanija Mpešija Perikara i Poljaka Kamila Majhšaka. Potencijalni rivali Đokoviću u trećem kolu biće Francuz Korentan Mute ili Poljak Hubert Hurkač. Treći rival bi mogao da bude branilac titule Džek Drejper, a četvrti Danil Medvedev koji je osvojio turnir u Dubaiju. Novak je u polovini žreba sa Karlosom Alkarazom što znači da je sudar dvojice moguć u polufinalu.
