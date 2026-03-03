UŽIVO Gori američki konzulat u Dubaiju; Britanski lovci oborili dronove iznad Iraka,Jordana i Katara

Nastavlja se sukob na Bliskom istoku. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu. Iran je uzvratio lansiranjem novih raketa na Izrael i UAE. Izraelska vojska je krenula na Liban i kopnenim putem. Oglasio se i Donald Tramp rečima da Teheran želi da pregovara ali da je sada prekasno za to.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu tvrdi da Izrael ne vodi "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna". Prvi avion sa 200 državljana Srbije koji je poleteo u ponedeljak uveče iz Dubaija sleteo je u Beograd.