UŽIVO Gori američki konzulat u Dubaiju; Britanski lovci oborili dronove iznad Iraka,Jordana i Katara

Sputnik pre 1 sat
Nastavlja se sukob na Bliskom istoku. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu. Iran je uzvratio lansiranjem novih raketa na Izrael i UAE. Izraelska vojska je krenula na Liban i kopnenim putem. Oglasio se i Donald Tramp rečima da Teheran želi da pregovara ali da je sada prekasno za to.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu tvrdi da Izrael ne vodi "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna". Prvi avion sa 200 državljana Srbije koji je poleteo u ponedeljak uveče iz Dubaija sleteo je u Beograd.
Razbuktavanje rata na Bliskom istoku – Tramp: Prekasno je za pregovore sa Iranom; Izraelska ofanziva u Libanu

RTS pre 29 minuta
Rat na Bliskom istoku: Tramp naredio vanredne mere za Persijski zaliv - Napadnut američki konzulat u Dubaiju (foto/video)

Večernje novosti pre 28 minuta
Uživo (FOTO) Sukob na Bliskom istoku: Pogođen američki konzulat u Dubaiju, Velika Britanija šalje na Kipar helikoptere

Newsmax Balkans pre 53 minuta
Lovci F-35 oborili dronove iznad Jordana, Iraka i Katara

Politika pre 1 sat
Prvo ratno angažovanje: Ovako su britanski F-35 obarali iranske dronove iznad Jordana, Iraka i Katara

Telegraf pre 1 sat
Iranski projektil ubio devet osoba kod Jerusalima: Među stradalima i deca

Večernje novosti pre 53 minuta
Španija odgovorila na Trampove napade

Danas pre 24 minuta
Izabran novi vrhovni vođa Irana! Evo ko će zameniti Alija Hamneija

Blic pre 9 minuta
(Video) Zastrašujući bljesak, udar, pa eksplozija! Ovo je trenutak napada na konzulat Amerike u Dubaiju: Hitno se oglasio Rubio…

Blic pre 28 minuta
Iran je upravo zapretio kao nikada do sada! Stigla je poruka od koje će Tramp pobesneti: Oglasio se Iran: Započeo je šesnaesti…

Blic pre 1 sat
(Foto) "Više akcija uskoro" Tramp naredio vanredne mere za Persijski zaliv

Blic pre 59 minuta