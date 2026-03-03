Ovo je pakleni žreb Đokovića za Indijan Vels: Čekaju ga Siner i Alkaraz, evo protiv koga otvara takmičenje!

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Ovo je pakleni žreb Đokovića za Indijan Vels: Čekaju ga Siner i Alkaraz, evo protiv koga otvara takmičenje!

Žrebanjem u Indijan Velsu, Novak Đoković je saznao svoj put do titule prvog Mastersa u sezoni, a na njemu će, očekivano, stajati i Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Kao nosilac, Novak će biti slobodan u prvom kolu, a onda će se u drugom kolu sastati sa Đovanijem Mpeši Perikarom ili Kamilom Majžakom, bombarderom iz Francuske. Što se tiče Janika i Karlosa, koji su već viđene prepreke, Đokovića bi projektovano čekao Španac u polufinalu, a Italijan u finalu. Pre njih dvojice, na papiru bi u četvrtfinalu igrao protiv Tejlor Frica, dok bi u osmini finala išao na Džeka Drejpera, prošlogodišnjeg šampiona. Uskoro opširnije... Prvo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

B92 pre 3 sata
Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Nova pre 4 sati
Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Mondo pre 3 sata
Probuđeni Kecmanović dobio protivnike za Indijan Vels: Miša može da slavi prilično dobar žreb!

Probuđeni Kecmanović dobio protivnike za Indijan Vels: Miša može da slavi prilično dobar žreb!

Telegraf pre 3 sata
Da li može neko da izbaci Alkaraza i Sinera pre Đokovića: Ovo je žreb Španca i Italijana u Indijan Velsu

Da li može neko da izbaci Alkaraza i Sinera pre Đokovića: Ovo je žreb Španca i Italijana u Indijan Velsu

Telegraf pre 3 sata
Srpsko čudo ide na Arinu Sabalenku u osmini finala Indijan Velsa: Iva će imati veoma teške zadatke u žrebu

Srpsko čudo ide na Arinu Sabalenku u osmini finala Indijan Velsa: Iva će imati veoma teške zadatke u žrebu

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebIndijan VelsFrancuskaKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Posle horor pada napravila čudo na ZOI, a onda sve rastužila: Pokušala sam, ali telo plaća cenu!

Posle horor pada napravila čudo na ZOI, a onda sve rastužila: Pokušala sam, ali telo plaća cenu!

Kurir pre 18 minuta
Posle drame sa Vinisijusom FIFA uvodi novo pravilo! Sudije će ga primenjivati već na Mundijalu!

Posle drame sa Vinisijusom FIFA uvodi novo pravilo! Sudije će ga primenjivati već na Mundijalu!

Kurir pre 58 minuta
Trener Liverpula šokirao ostrvo priznanjem! Tvrdi da mečevi Premijer lige više ne predstavljaju zadovoljstvo za gledanje, evo…

Trener Liverpula šokirao ostrvo priznanjem! Tvrdi da mečevi Premijer lige više ne predstavljaju zadovoljstvo za gledanje, evo zbog čega tako misli!

Kurir pre 1 sat
Klauzula aktivirana - Alison ostaje na "Enfildu"

Klauzula aktivirana - Alison ostaje na "Enfildu"

Kurir pre 2 sata
Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

B92 pre 3 sata