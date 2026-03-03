Ovo je pakleni žreb Đokovića za Indijan Vels: Čekaju ga Siner i Alkaraz, evo protiv koga otvara takmičenje!

Žrebanjem u Indijan Velsu, Novak Đoković je saznao svoj put do titule prvog Mastersa u sezoni, a na njemu će, očekivano, stajati i Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Kao nosilac, Novak će biti slobodan u prvom kolu, a onda će se u drugom kolu sastati sa Đovanijem Mpeši Perikarom ili Kamilom Majžakom, bombarderom iz Francuske. Što se tiče Janika i Karlosa, koji su već viđene prepreke, Đokovića bi projektovano čekao Španac u polufinalu, a Italijan u finalu. Pre njih dvojice, na papiru bi u četvrtfinalu igrao protiv Tejlor Frica, dok bi u osmini finala išao na Džeka Drejpera, prošlogodišnjeg šampiona. Uskoro opširnije... Prvo