Taker Karlson pokušavao da odgovori Trampa od rata sa Iranom?

Prema izveštaju lista "Njujork tajms", novinar Taker Karlson je navodno pokušao da odgovori predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa od pokretanja rata sa Iranom.

U opširnom tekstu, list je preneo da se Karlson sastao sa Trampom tri puta u Ovalnom kabinetu tokom poslednjeg meseca, kako bi ga ubedio da odustane od vojne akcije protiv Irana. Karlson je, navodno, ukazao na rizike po američko vojno osoblje, cene energenata i regionalne arapske saveznike ako bi Tramp pristao na napad, preneo je "Hil". Karlson je, kako je preneto, Trampu rekao da je jedini razlog za pokretanje napada izraelski premijer Benjamin Netanjahu i