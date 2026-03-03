BLOG Pogođena ambasada SAD u Rijadu, Tramp preti odmazdom

Vreme pre 52 minuta
BLOG Pogođena ambasada SAD u Rijadu, Tramp preti odmazdom

Rat se proširio na ceo Bliski istok. SAD najavljaju da će napadi na Iran trajati četiri do pet nedelja. Izrael je pokrenuo i ofanzivu na Hezbolah u Libanu. Svetska ekonomija je već počela da trpi

07.26 Dok Donald Tramp upozorava Iran da „veliki talas“ vazdušnih udara tek sledi, američki saveznici u Zalivu, u Kojima se nalaze vojne baze SAD, izloženi su odmazdi Irana. Iranski projektili su pogodili urbane centre, energetsku infrastrukturu, aerodrome i hotele, potresajući stanovništvo koje je naviklo na relativnu bezbednost. Postavlja se pitanje koliko dugo njihova protivvazdušna odbrana može da izdrži iranske napada, izveštava CNN. Evo pogleda koliko su
