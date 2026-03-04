Dignuta Južna komanda; Amerika napala još jednu zemlju FOTO/VIDEO

Ekvadorske i američke snage pokrenule su operacije protiv, kako se navodi, označenih terorističkih organizacija u toj južnoameričkoj zemlji, saopštila je Južna komanda američke vojske.

Južna komanda je saopštila da je cilj akcije suzbijanje ilegalne trgovine drogom. Ova objava dolazi dan nakon što je predsednik Ekvadora Danijel Noboa rekao da su SAD među "regionalnim saveznicima" koji učestvuju u "novoj fazi" rata Ekvadora protiv narko-kartela. Noboa kaže da oko 70% svetskog kokaina sada protiče kroz ogromne luke Ekvadora, što ga čini unosnom lokacijom za bande koje se bave trgovinom drogom. Takođe se graniči sa Kolumbijom i Peruom, dva najveća