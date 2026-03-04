Ministar zadovoljan konstruktivnim dijalogom, poljoprivrednici nezadovoljni jer nema rešenja

Beta pre 52 minuta

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je danas, nakon sastanka sa dva udruženja poljoprivrednika izrazio zadovljstvo "konstruktivinim dijalogom" a poljoprivrednici nezadovoljstvo ishodom skupa.

Ministar je kazao da država ne može administrativno da odredi otkupnu cenu mleka i apelovao je na mlekare da je podignu, saopštio je njegov kabinet.

U saopštenju piše da se sastao s predstavnicima Udruženja poljoprivrednika "Šajkača" i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, "koji su prethodnih dana organizovali proteste i blokade".

"Razmotrena su sva ključna pitanja u sektoru mlekarstva i izložena rešenja na kojima je ministarstvo radilo, sa jasnim ciljem stabilizacije tržišta i unapređenja položaja proizvođača mleka", navodi se.

Glamočić je naglasio da ne može davati nerealna obećanja, niti preuzimati obaveze koje je nemoguće ispuniti, poput potpune zabrane uvoza, ali da ministarstvo jeste i uvek će biti na strani poljoprivrednika.

Naveo je da je dijalog jedini ispravan put i izrazio zadovoljstvo što se razgovori vode otvoreno i konstruktivno.

"Država radi sve što je u njenoj moći – obezbedili smo podsticaje, ubrzali isplate, uređujemo tržište i pokrenuli smo sistemska rešenja. Nastavljamo da radimo u interesu domaćih poljoprivrednika, (...)", kazao je ministar.

Glamočić je naglasio da je ministarstvo izvršilo popis stanja i utvrdilo da mlekare više nemaju zalihe sireva.

Prema njegovim rečima, to je urađeno zahvaljujući domaćim kompanijama koje su pristale da otkupe viškove i podršci ministarstva mlekarama u plasmanu sireva u trgovinskim lancima.

"Time je načinjen prvi korak ka rasterećenju tržišta i oslobođen je prostor za dalji otkup mleka", poručio je ministar i pozvao poljoprivrednike da, ukoliko bilo koja mlekara tvrdi da ima zalihe, o tome odmah izveste ministarstvo.

Druga tačka razgovora, kako je saopšteno, odnosila se na moguće povećanje otkupne cene po litru mleka.

Glamočić je istakao da država ne može administrativno da odredi otkupnu cenu, ali da je ministarstvo u komunikaciji sa mlekarama, "na koje je apelovao da podignu cene zbog trenutnih okolnosti i položaja proizvođača".

Neke od mlekara već su pristale na ovu molbu i podigle cenu za pet dinara, a ministarstvo će, prema rečima Glamočića, nastaviti da sa ostalima pregovara.

Posebna pažnja posvećena je uvođenju ugovornih obaveza između proizvođača i prerađivača, odnosno otkupljivača, dodaje se.

Odluka o uvođenju obaveznih pisanih ugovora će se naredne nedelje naći na sednici vlade Srbije, a u definisanju sadržine ugovora, odnosno ključnih elemenata, učestvovaće i poljoprivrednici.

Kazne za nepoštovanje ugovora iznosiće i do dva miliona dinara, poručio je Glamočić.

Glamočić je rekao i da je pokrenuta inicijativa za povećanje carina na mleko u prahu i to povećanje od devet odsto za uvoz iz Evropske unije, a 20 odsto iz trećih zemalja.

Istovremeno, nastavljaju se pregovori sa Evropskom komisijom oko uvođenja prelevmana na sireve i mleko u prahu, kako bi se dodatno zaštitila domaća proizvodnja, dodao je.

Ispred zgrade vlade su došli i predstavnici Udruženja "Naše mleko" čijim predstavnicima, kako su rekli novinarima, nije bilo dozvoljeno da uđu na sastanak.

Glamočić je rekao da će i sa njima da razgovara "kada dođu sa realnim predlozima, a ne ultimatumima i nerealnim zahtevima", preneo je RTS.

Nakon sastanka u vladi jedan od poljoprivrednika je kazao novinarima da je sastanak bio dugačak ali da je njegov ishod "za sada nikakav".

Kazao je da su najveći problemi uvoz i cena mleka, te je izrazio sumnje da će mlekare za mesec dana vratiti cene iz septembra.

Rekao je i da poljoprivrednici nisu zadovoljni i da nije došlo do bilo kakvih rešenja.

Prema njegovim rečima, problem je što mlekare duguju njima, a oni proizvođačima stočne hrane, što ljudi kasne sa plaćanjem struje...

Najavio je i da će preneti informacije sa sastanka ostalim poljoprivrednicima i da će većina odlučiti o daljim koracima.

(Beta, 04.03.2026)