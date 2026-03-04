Curi gas iz skladišta u Evropi, u zalihama samo 31 odsto: Plavi energent najskuplji za poslednje tri godine

Iran je blokirao transport energenata kroz Ormutski moreuz, pojačavajući zabrinutost za globalno snabdevanje energijom Katar je obustavio kompletnu proizvodnju LNG zbog iranskih napada, uklanjajući 20% svetske ponude sa tržišta Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, dok cene gasa i nafte nadalje rastu zbog krize na Bliskom istoku i rasplamsavanja sukoba između Irana i savezničkih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Izraela koja je usla u peti dan.