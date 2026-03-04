(Foto) iranski projektil se zabo u livadu: Pogledajte nestvarne slike iz Sirije: Ljudi mu u čudu prilaze

Incident se uklapa u seriju iranskih napada odmazde nakon izraelsko-američke vojne operacije protiv Irana Iranski projektil je pao u sirijskom selu U sirijskom selu Kazaldžo u okolini Kamišlija danas je pao iranski projektil, pokazuju fotografije sa terena.

Projektil je završio u naselju na severoistoku Sirije, a incident se uklapa u talas iranskih udara odmazde u regionu nakon zajedničke izraelsko-američke vojne operacije koja je počela 28. februara i bila usmerena na više lokacija u Iranu. Podsetimo, turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan je u telefonskom razgovoru uputio protest iranskom kolegi Abasu Arakčiju, zbog balističke rakete ispaljene iz Irana ka turskom vazdušnom prostoru, a koju su neutralisale