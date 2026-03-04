Iranska agencija Tasnim: "Iran oborio još jedan američki lovac F-15"

Blic pre 1 sat
Iranska agencija Tasnim: "Iran oborio još jedan američki lovac F-15"

Centralni komandni štab Irana tvrdi da su u prethodnim danima oborena ukupno tri američka borbena aviona Američki mediji prenose da je u Kuvajtu došlo do prijateljske vatre i greškom su oboreni američki avioni Iranska protivvazdušna odbrana je oborila još jedan američki lovac F-15, izjavio je danas izvor za iransku agenciju Tasnim.

Centralni komandni štab Iranskih oružanih snaga, Hatam al Anbije saopštio je pre dva dana da su iranski sistemi protivvazdušne odbrane oborili tri američka borbena aviona, i da je američki lovac F-15 oboren iznad iransko-kuvajtske granice. Američki mediji su ranije preneli da su kuvajtske oružane snage, koje su u nedelju reagovale na nepoznate letelice u vazdušnom prostoru te zemlje, greškom oborile tri američka aviona u "prijateljskoj vatri". Sjedinjene Američke
