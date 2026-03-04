Majstor sa 40 godina iskustva otkriva da pre renoviranja kuhinje ovo morate uraditi: A evo koliko uzima za ruke

Prioriteti tokom renoviranja kuhinje mora biti funkcionalnost, podignuti elementi na "nogicama" radi lakšeg čišćenja i optimalnog iskorišćenja prostora Cena materijala i izrade u Srbiji zavisi od izbora – radne ploče koštaju 4.000-5.000 dinara po kvadratu, a zanatski rad do 40% od vrednosti materijala.

Potpuno bele kuhinje polako ustupaju mesto toplim drvenim ormarićima, koji postaju novi favorit dizajnera i vlasnika domova. Kuhinja i dalje predstavlja jednu od najvećih investicija u kući, a podaci iz SAD pokazuju da medijana potrošnje iznosi 20.000 dolara za manja, pa sve do 55.000 dolara za veća renoviranja. Ipak, kako biste pametno uložili novac, važno je ispratiti aktuelne trendove, ali i poslušati savete iskusnih majstora. Prema izveštaju platforme Houzz o