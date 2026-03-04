Majstor sa 40 godina iskustva otkriva da pre renoviranja kuhinje ovo morate uraditi: A evo koliko uzima za ruke

Blic pre 27 minuta
Majstor sa 40 godina iskustva otkriva da pre renoviranja kuhinje ovo morate uraditi: A evo koliko uzima za ruke

Prioriteti tokom renoviranja kuhinje mora biti funkcionalnost, podignuti elementi na "nogicama" radi lakšeg čišćenja i optimalnog iskorišćenja prostora Cena materijala i izrade u Srbiji zavisi od izbora – radne ploče koštaju 4.000-5.000 dinara po kvadratu, a zanatski rad do 40% od vrednosti materijala.

Potpuno bele kuhinje polako ustupaju mesto toplim drvenim ormarićima, koji postaju novi favorit dizajnera i vlasnika domova. Kuhinja i dalje predstavlja jednu od najvećih investicija u kući, a podaci iz SAD pokazuju da medijana potrošnje iznosi 20.000 dolara za manja, pa sve do 55.000 dolara za veća renoviranja. Ipak, kako biste pametno uložili novac, važno je ispratiti aktuelne trendove, ali i poslušati savete iskusnih majstora. Prema izveštaju platforme Houzz o
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Robot izgradio kuću za 24 sata! Ima tri spavaće sobe: Cena nerealno niska (video)

Robot izgradio kuću za 24 sata! Ima tri spavaće sobe: Cena nerealno niska (video)

Blic pre 32 minuta
Koliko su zapravo Srbi siromašniji od Amerikanaca? Stručnjak za finansije poručio na KBF: Građani Srbije sa 100 dinara mogu da…

Koliko su zapravo Srbi siromašniji od Amerikanaca? Stručnjak za finansije poručio na KBF: Građani Srbije sa 100 dinara mogu da kupe više nego državljani SAD sa 1$ To se zove životni standard

Dnevnik pre 1 dan
Cene nafte divljaju zbog sukoba na Bliskom istoku: Svi strahuju da će probiti sve granice!

Cene nafte divljaju zbog sukoba na Bliskom istoku: Svi strahuju da će probiti sve granice!

Telegraf pre 1 dan
Cene benzina u SAD naglo porasle zbog sukoba na Bliskom istoku

Cene benzina u SAD naglo porasle zbog sukoba na Bliskom istoku

N1 Info pre 1 sat
Stručnjak za Iran: Da sam Iranac bojao bih se dogovora Trampa i ostataka režima (VIDEO)

Stručnjak za Iran: Da sam Iranac bojao bih se dogovora Trampa i ostataka režima (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Cijene nafte porasle su dodatnih šest posto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Cijene nafte porasle su dodatnih šest posto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

SEEbiz pre 4 sati
Cene srebra pale za više od 10 odsto

Cene srebra pale za više od 10 odsto

Politika pre 4 sati

Ključne reči

IzboriDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Robot izgradio kuću za 24 sata! Ima tri spavaće sobe: Cena nerealno niska (video)

Robot izgradio kuću za 24 sata! Ima tri spavaće sobe: Cena nerealno niska (video)

Blic pre 32 minuta
Majstor sa 40 godina iskustva otkriva da pre renoviranja kuhinje ovo morate uraditi: A evo koliko uzima za ruke

Majstor sa 40 godina iskustva otkriva da pre renoviranja kuhinje ovo morate uraditi: A evo koliko uzima za ruke

Blic pre 27 minuta
Poljoprivrednici iz dva udruženja koja su u protestu prihvatili sastanak sa vladom Srbije

Poljoprivrednici iz dva udruženja koja su u protestu prihvatili sastanak sa vladom Srbije

Danas pre 1 sat
Studenti iz Šapca pozvali sutra na protest podrške pritvorenim poljoprivrednicima

Studenti iz Šapca pozvali sutra na protest podrške pritvorenim poljoprivrednicima

Nova pre 1 sat
Rim počeo da naplaćuje Fontanu di Trevi! Za mesec dana inkasirali 435.000 €, Venecija sprema još jači udar na turiste!

Rim počeo da naplaćuje Fontanu di Trevi! Za mesec dana inkasirali 435.000 €, Venecija sprema još jači udar na turiste!

Kurir pre 42 minuta