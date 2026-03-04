"Ovo prvi put radim pred kamerama" Nela Mihailović zablistala na crvenom tepihu: Otpevala pesmu čuvene folkerke (video)

Priča serije donosi spoj sela i grada, ljubavnu priču i sukob dve porodice, uz puno emocija i humora.

Nela Mihailović po prvi put peva pred kamerama i ističe važnost svoje uloge majke kao stuba porodice. Večeras je u MTS dvorani održana promocija RTS-ove serije "Izvor", koju od ovog vikenda gledamo na prvom programu. Reditelj je Milan Karadžić, dok su Nela Mihailović i Aleksandar Đurica na licu mesta govorili o svom iskustvu sa snimanja. - Utisci su sjajni. Davno smo snimali, pomalo smo i zaboravili detalje. Vratila su se sećanja - rekao je Aleksandar Đurica. -