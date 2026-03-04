"Saosećam sa porodicom" Oglasio se ministar Memić o teškoj nesreći u Sjenici u kojoj su poginule majka i ćerka (12): "Molim Uzvišenog da im podari sabur"

Blic pre 1 sat
"Saosećam sa porodicom" Oglasio se ministar Memić o teškoj nesreći u Sjenici u kojoj su poginule majka i ćerka (12): "Molim…
U teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici poginule su majka (44) i ćerka (12), dok je sin (9) teško povređen Nesreća se dogodila kada je vozač škode A.K. velikom brzinom naleteo na rizlu, izgubio kontrolu i udario porodicu na pešačkom prelazu Ministar turizma i omladine oglasio se povodom teške saobraćajne nesreće koja se desila sinoć u Sjenici u kojoj su majka (44) i ćerka (12) izgubile život, dok je sin (9) teško povređen. "Saosećam sa porodicom i molim Uzvišenog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

Sandžak haber pre 1 sat
Sjenica u šoku i suzama: Ovo je majka koja je poginula sa ćerkom i sinom

Sjenica u šoku i suzama: Ovo je majka koja je poginula sa ćerkom i sinom

Sandžak haber pre 1 sat
Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

IndeksOnline pre 2 sata
(Foto, video) Dečaka (9) hitno transportuju za Beograd Novi detalji stravične nesreće u Sjenici: Majka i ćerka (12) stradale…

(Foto, video) Dečaka (9) hitno transportuju za Beograd Novi detalji stravične nesreće u Sjenici: Majka i ćerka (12) stradale na licu mesta

Blic pre 2 sata
(Foto, video) Teška nesreća u Sjenici, ima mrtvih: Jedna osoba u kritičnom stanju prevezena u bolnicu

(Foto, video) Teška nesreća u Sjenici, ima mrtvih: Jedna osoba u kritičnom stanju prevezena u bolnicu

Blic pre 3 sata
Ovo je policajka koja je poginula: Stravična nesreća potresla Sjenicu, stradala sa sinom i ćerkom

Ovo je policajka koja je poginula: Stravična nesreća potresla Sjenicu, stradala sa sinom i ćerkom

Kurir pre 2 sata
Ovo je policajka poginula sa ćerkom u Sjenici: Sinu se bore za život

Ovo je policajka poginula sa ćerkom u Sjenici: Sinu se bore za život

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sjenica

Hronika, najnovije vesti »

"Saosećam sa porodicom" Oglasio se ministar Memić o teškoj nesreći u Sjenici u kojoj su poginule majka i ćerka (12): "Molim…

"Saosećam sa porodicom" Oglasio se ministar Memić o teškoj nesreći u Sjenici u kojoj su poginule majka i ćerka (12): "Molim Uzvišenog da im podari sabur"

Blic pre 1 sat
Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

Sandžak haber pre 1 sat
Sjenica u šoku i suzama: Ovo je majka koja je poginula sa ćerkom i sinom

Sjenica u šoku i suzama: Ovo je majka koja je poginula sa ćerkom i sinom

Sandžak haber pre 1 sat
Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

Majka i ćerka poginule na trotoaru u Sjenici

IndeksOnline pre 2 sata
(Foto, video) Dečaka (9) hitno transportuju za Beograd Novi detalji stravične nesreće u Sjenici: Majka i ćerka (12) stradale…

(Foto, video) Dečaka (9) hitno transportuju za Beograd Novi detalji stravične nesreće u Sjenici: Majka i ćerka (12) stradale na licu mesta

Blic pre 2 sata