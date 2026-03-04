"Saosećam sa porodicom" Oglasio se ministar Memić o teškoj nesreći u Sjenici u kojoj su poginule majka i ćerka (12): "Molim Uzvišenog da im podari sabur"

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici poginule su majka (44) i ćerka (12), dok je sin (9) teško povređen Nesreća se dogodila kada je vozač škode A.K. velikom brzinom naleteo na rizlu, izgubio kontrolu i udario porodicu na pešačkom prelazu Ministar turizma i omladine oglasio se povodom teške saobraćajne nesreće koja se desila sinoć u Sjenici u kojoj su majka (44) i ćerka (12) izgubile život, dok je sin (9) teško povređen. "Saosećam sa porodicom i molim Uzvišenog