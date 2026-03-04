Spremite se za dupli vremenski obrt: Meteoropate na udaru, danas do 20 stepeni, a večeras kiša, pad temperature, negde i sneg, pa novi šok

U četvrtak dolazi do manjeg pada temperature i moguće su kiše ili lokalni pljuskovi, a na visokim planinama sneg Samo u Banatu i na istoku Srbije zadržaće se suvo vreme tokom noći Iako su jutra u Srbiji i dalje prilično sveža, tokom dana nas očekuje pravo prolećno i toplo vreme za ovaj period godine - do 20 stepeni Celzijusa.

Ipak, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je novi vremenski obrt koji nam stiže već krajem dana, donoseći prolazno naoblačenje, kišu, pa čak i sneg na višim planinama. Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, danas ujutru i pre podne građane Srbije očekuje pretežno sunčano vreme, uz temperature koje će se kretati od 14 do maksimalnih 20 stepeni Celzijusa. Međutim, u drugom delu dana sledi postepeno naoblačenje koje će doći sa zapada. - Krajem dana i tokom