(Video) Nebo gori iznad Sredozemlja Napadnuta Putinova "flota u senci", ruski tanker u plamenu, eksplozije odjekuju kod Malte

Brod je pod sankcijama SAD i Velike Britanije, a plovio je iz Rusije ka Sueckom kanalu pre nestanka sa radara kod Malte. Tanker identifikovan kao Arktik Metagaz, koji je deo ruske "flote u senci" namenjen transportu tečnog prirodnog gasa, zapaljen je u Sredozemnom moru kod obale Libije. Sudbina posade trenutno nije poznata. navodno se zapalio rano u utorak u centralnom Mediteranu, nedaleko od obala Malte. Snimci koji kruže platformom X prikazuju veliki LNG tanker u