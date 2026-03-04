(Video) Nebo gori iznad Sredozemlja Napadnuta Putinova "flota u senci", ruski tanker u plamenu, eksplozije odjekuju kod Malte

Blic pre 5 sati
(Video) Nebo gori iznad Sredozemlja Napadnuta Putinova "flota u senci", ruski tanker u plamenu, eksplozije odjekuju kod Malte

Sudbina posade nije poznata, a brod nije poslao signal za pomoć.

Brod je pod sankcijama SAD i Velike Britanije, a plovio je iz Rusije ka Sueckom kanalu pre nestanka sa radara kod Malte. Tanker identifikovan kao Arktik Metagaz, koji je deo ruske "flote u senci" namenjen transportu tečnog prirodnog gasa, zapaljen je u Sredozemnom moru kod obale Libije. Sudbina posade trenutno nije poznata. navodno se zapalio rano u utorak u centralnom Mediteranu, nedaleko od obala Malte. Snimci koji kruže platformom X prikazuju veliki LNG tanker u
Politika pre 2 sata
Danas pre 5 sati
Kurir pre 25 minuta
Kurir pre 2 sata
Kurir pre 3 sata
Politika pre 2 sata
Politika pre 3 sata