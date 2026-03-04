"Voditi Javni servis je nešto što zahteva mnogo veću odgovornost", oglasila se nova direktorka RTS Manja Grčić: "Na čelu kuće treba da bude menadžer"

Manja Grčić je nova generalna direktorka Radio-televizije Srbije i smatra RTS velikom institucijom sa značajnim timom Izjavila je da na čelu Javnog servisa treba da bude menadžer i najavila drugačiji stil vođenja Nova generalna direktorka Radio-televizije Srbije Manja Grčić rekla je u Dnevniku da na RTS gleda kao na veliku instituciju, veliki sistem u kojem rade veliki ljudi. "Suština je da na čelu kuće kakva je RTS treba da bude menadžer", rekla je Grčić i ocenila