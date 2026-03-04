Vozač iz Sjenice bio kandidat za odbornika Automobilom usmrtio majku i ćerku, sinu (9) se lekari bore za život

Blic pre 40 minuta
Vozač iz Sjenice bio kandidat za odbornika Automobilom usmrtio majku i ćerku, sinu (9) se lekari bore za život

Pretpostavlja se da je vozač velikom brzinom naleteo na rizlu, što ga je izbacilo na trotoar gde je udario pešake Povređeni dečak je u teškom stanju prebačen u Beograd, gde mu se lekari bore za život Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su A.

K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K, dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život. A.K. je inače bio kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić, potvrđeno je za "Blic". Prema saznanjima "Blica", nakon što je bio kandidat na listi Stranke pravde i pomirenja, nije bio aktivan u politici. Podsetimo,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Prve reči oca nakon tragedije u Sjenici: Oglasio se iz bolnice o stanju dečaka, evo šta je poručio

Prve reči oca nakon tragedije u Sjenici: Oglasio se iz bolnice o stanju dečaka, evo šta je poručio

Kurir pre 15 minuta
Sjenica: Stradale majka i ćerka, vozač uhapšen

Sjenica: Stradale majka i ćerka, vozač uhapšen

Radio sto plus pre 20 minuta
Tragedija u Sjenici: Vozač uhapšen nakon što je automobilom usmrtio majku i ćerku

Tragedija u Sjenici: Vozač uhapšen nakon što je automobilom usmrtio majku i ćerku

IndeksOnline pre 45 minuta
Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je udario vozilom majku i ćerku u Sjenici

Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je udario vozilom majku i ćerku u Sjenici

NIN pre 45 minuta
U Sjenici trodnevna žalost zbog saobraćajne nesreće u kojoj su stradali majka i dete

U Sjenici trodnevna žalost zbog saobraćajne nesreće u kojoj su stradali majka i dete

Euronews pre 45 minuta
Uhapšen osumnjičeni za nesreću u Sjenici u kojoj su poginuli majka i dete, proglašena trodnevna žalost

Uhapšen osumnjičeni za nesreću u Sjenici u kojoj su poginuli majka i dete, proglašena trodnevna žalost

Radio 021 pre 30 minuta
"Majka nikada ne ostavlja svoju decu, otišle su onako kako su i živele, nerazdvojne" Ceo grad tuguje posle tragedije u…

"Majka nikada ne ostavlja svoju decu, otišle su onako kako su i živele, nerazdvojne" Ceo grad tuguje posle tragedije u Sjenici, bližnji se mole za dečaka (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarSjenicaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je udario vozilom majku i ćerku u Sjenici

Uhapšen muškarac za koga se sumnja da je udario vozilom majku i ćerku u Sjenici

Insajder pre 15 minuta
MUP podelio crnu statistiku i važan apel nakon tragedije u Sjenici! Policajka i njena ćerka 4. i 5. žrtva sa trotoara, a od…

MUP podelio crnu statistiku i važan apel nakon tragedije u Sjenici! Policajka i njena ćerka 4. i 5. žrtva sa trotoara, a od početka godine poginulo 15 pešaka!

Kurir pre 0 minuta
Vozač "škode smrti" bio kandidat za odbornika u Sjenici: Automobilom pokosio majku s dvoje dece, oglasili se iz stranke nakon…

Vozač "škode smrti" bio kandidat za odbornika u Sjenici: Automobilom pokosio majku s dvoje dece, oglasili se iz stranke nakon velike tragedije (foto)

Kurir pre 5 minuta
Vozili 2 "poršea" na kokainu: Pune ruke posla za saobraćajce u Prijepolju!

Vozili 2 "poršea" na kokainu: Pune ruke posla za saobraćajce u Prijepolju!

Kurir pre 5 minuta
Prve reči oca nakon tragedije u Sjenici: Oglasio se iz bolnice o stanju dečaka, evo šta je poručio

Prve reči oca nakon tragedije u Sjenici: Oglasio se iz bolnice o stanju dečaka, evo šta je poručio

Kurir pre 15 minuta