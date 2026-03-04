Vozač iz Sjenice bio kandidat za odbornika Automobilom usmrtio majku i ćerku, sinu (9) se lekari bore za život
Blic pre 40 minuta
Pretpostavlja se da je vozač velikom brzinom naleteo na rizlu, što ga je izbacilo na trotoar gde je udario pešake Povređeni dečak je u teškom stanju prebačen u Beograd, gde mu se lekari bore za život Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su A.
K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K, dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život. A.K. je inače bio kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić, potvrđeno je za "Blic". Prema saznanjima "Blica", nakon što je bio kandidat na listi Stranke pravde i pomirenja, nije bio aktivan u politici. Podsetimo,