Vozač iz Sjenice bio kandidat za odbornika Automobilom usmrtio majku i ćerku, sinu (9) se lekari bore za život

Pretpostavlja se da je vozač velikom brzinom naleteo na rizlu, što ga je izbacilo na trotoar gde je udario pešake Povređeni dečak je u teškom stanju prebačen u Beograd, gde mu se lekari bore za život Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su A.

K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K, dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život. A.K. je inače bio kandidat za odbornika u Sjenici ispred stranke koju predvodi Usame Zurkolić, potvrđeno je za "Blic". Prema saznanjima "Blica", nakon što je bio kandidat na listi Stranke pravde i pomirenja, nije bio aktivan u politici. Podsetimo,