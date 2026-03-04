Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

Evakuacioni avion Er Srbije sa 67 putnika koji je poleteo iz Šarm El Šeika sleteo je oko pola dva na Beogradski aerodrom.

Povratak naših državljana iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova. Na letu je bilo i državljana BiH, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Specijalnim letom, koji je iz Beograda krenuo juče oko 17 časova, stigao je u Šarm el Šeik oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno oko 20 časova po srpskom, vratio se sa 67 državljana Srbije evakuisanih iz Izraela, među kojima su i mala deca, piše RTS.