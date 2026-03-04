Gori ruski tanker sa tečnim gasom u Sredozemnom moru, sumnja se na napad dronom

Danas pre 2 sata  |  Beta
Gori ruski tanker sa tečnim gasom u Sredozemnom moru, sumnja se na napad dronom

Ruski tanker za tečni prirodni gas „Arktik Metagaz“ zapalio se u Sredozemnom moru, saopštili su danas pomorski i bezbednosni izvori.

Taj brod je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Velike Britanije, a svoju poziciju je poslednji put prijavio juče, kada je plovio uz obalu Malte, prenosi agencija Rojters (Reuters). Sumnja se da je brod pogođen dronom, koji bi mogao da bude ukrajinskog porekla, rekao je jedan od zvaničnika, bez pružanja dokaza.
