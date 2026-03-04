Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Danas pre 19 minuta  |  RTS
Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji Mohamed Sadek Fazli kaže za RTS da trenutno Iranom vlada privremeni savet.

Poručuje da novi vrhovni vođa još nije izabran, ali i da Amerikanci i Izraelci sabotiraju taj proces gađajući lokacije za koje misle da su mesta sastanaka. Nuklearne aktivnosti Irana nisu vojnog karaktera, napominje iranski ambasador. Mohamed Sadek Fazli kaže da su „Iran i iranski narod u stanju odbrane“. “Takođe, iranski narod je zbog mučeničkog ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i u žalosti. Bez obzira na činjenicu da američki i izraelski avioni,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Iranski ambasador u Srbiji: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Iranski ambasador u Srbiji: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Sputnik pre 23 minuta
Sančez poručio Trampu: Španija neće menjati stav o napadu na Iran iz straha od odmazde

Sančez poručio Trampu: Španija neće menjati stav o napadu na Iran iz straha od odmazde

NIN pre 28 minuta
uživo Sukobi na Bliskom istoku: Ambasador Irana u Srbiji kaže da novi ajatolah još nije izabran, napadi se nastavljaju

uživo Sukobi na Bliskom istoku: Ambasador Irana u Srbiji kaže da novi ajatolah još nije izabran, napadi se nastavljaju

NIN pre 44 minuta
Sančez oštro odgovorio Trampu: Žestoko udario na ego američkog predsednika, sevaju varnice usred rata

Sančez oštro odgovorio Trampu: Žestoko udario na ego američkog predsednika, sevaju varnice usred rata

Mondo pre 23 minuta
Sančez odgovorio na pretnju Trampa: Stav vlade je jasan - "ne ratu"

Sančez odgovorio na pretnju Trampa: Stav vlade je jasan - "ne ratu"

Euronews pre 29 minuta
Tramp: Prekidamo svu trgovinu sa Španijom, ne želimo da imamo nikakve veze sa njima; Sančez: Stav vlade je jasan - ne ratu

Tramp: Prekidamo svu trgovinu sa Španijom, ne želimo da imamo nikakve veze sa njima; Sančez: Stav vlade je jasan - ne ratu

RTV pre 59 minuta
„Većina ljudi koje smo imali na umu je mrtva“: Tramp o novim liderima Irana

„Većina ljudi koje smo imali na umu je mrtva“: Tramp o novim liderima Irana

Danas pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIran

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Internet u Iranu isključen, Rijad presreo projektile; Državljani Srbije i regiona sinoć evakuisani iz Izraela

BLOG UŽIVO: Internet u Iranu isključen, Rijad presreo projektile; Državljani Srbije i regiona sinoć evakuisani iz Izraela

Insajder pre 8 minuta
Turistkinju na plaži ogrebalo štene - posle četiri meseca umrla od besnila

Turistkinju na plaži ogrebalo štene - posle četiri meseca umrla od besnila

N1 Info pre 32 minuta
Istraživanje: Austrijanci zbog Trampa ne vole SAD

Istraživanje: Austrijanci zbog Trampa ne vole SAD

N1 Info pre 32 minuta
Eriola Bibolli imenovana za predsednika Upravnog odbora Procredit Holding AG

Eriola Bibolli imenovana za predsednika Upravnog odbora Procredit Holding AG

Nova ekonomija pre 18 minuta
Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Beta pre 14 minuta