Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji Mohamed Sadek Fazli kaže za RTS da trenutno Iranom vlada privremeni savet.

Poručuje da novi vrhovni vođa još nije izabran, ali i da Amerikanci i Izraelci sabotiraju taj proces gađajući lokacije za koje misle da su mesta sastanaka. Nuklearne aktivnosti Irana nisu vojnog karaktera, napominje iranski ambasador. Mohamed Sadek Fazli kaže da su „Iran i iranski narod u stanju odbrane“. “Takođe, iranski narod je zbog mučeničkog ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i u žalosti. Bez obzira na činjenicu da američki i izraelski avioni,