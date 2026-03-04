Maja Sever: Srbija uz Tursku i Gruziju žarište napada na novinare u Evropi

Predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever izjavila je večeras da je veoma zabrinjavajuće to što se Srbija u u izveštaju Platforme Saveta Evrope o medijima evidentira kao zemlja koja je, uz Tursku i Gruziju, žarište napada na novinare u Evropi. „To je vrlo, vrlo zabrinjavajuće“, rekla je maja Sever za televiziju N1.

Ona je navela da je neverovatno da se u 2026. čita izveštaj u kojem je povećan broj fizičkih napada, napada policije i napada pristalica vlasti i da su podaci iz Srbije „alarmantni“. Maja Sever je rekla kako se ne vidi da postoji pravi, konkretan odgovor Evropske unije kako zaustaviti napade na ugrožavanje slobode i pluralizma medija u Srbiji.