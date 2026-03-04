Manja Grčić o poverenju u medije i izazovima na čelu Javnog servisa: Zapošljavala sam ljude sa RTS-a

Danas pre 4 sati  |  RTS
Manja Grčić o poverenju u medije i izazovima na čelu Javnog servisa: Zapošljavala sam ljude sa RTS-a

Nova generalna direktorka Manja Grčić rekla je u Dnevniku da na RTS gleda kao na veliku instituciju, veliki sistem, u kojem rade veliki ljudi.

Pre osam dana, kormilo Radio-televizije Srbije preuzela je Manja Grčić. U trenutku kada se poverenje u medije meri svakog dana, nova generalna direktorka javnog medijskog servisa preuzima odgovornost za kuću sa dugom tradicijom i velikim očekivanjima. O prvim potezima, poverenju građana i porukama zaposlenima, govorila je za Dnevnik RTS-a. Nova generalna direktorka rekla je da na RTS gleda kao na veliku instituciju, veliki sistem, u kojem rade veliki ljudi. „Ovo je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Voditi Javni servis je nešto što zahteva mnogo veću odgovornost", oglasila se nova direktorka RTS Manja Grčić: "Na čelu kuće…

"Voditi Javni servis je nešto što zahteva mnogo veću odgovornost", oglasila se nova direktorka RTS Manja Grčić: "Na čelu kuće treba da bude menadžer"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

Građani evakuisani iz Izraela stigli u Beograd: Avion Er Srbije sleteo na Aerodrom "Nikola Tesla"

Građani evakuisani iz Izraela stigli u Beograd: Avion Er Srbije sleteo na Aerodrom "Nikola Tesla"

Blic pre 2 sata
Avion Er Srbije sa evakuisanim srpskim državljanima iz Izraela sleteo u Beograd

Avion Er Srbije sa evakuisanim srpskim državljanima iz Izraela sleteo u Beograd

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza za sredu, 4. mart: Danas sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

Vremenska prognoza za sredu, 4. mart: Danas sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

Beta pre 4 sati
Zbogom i dobro došli

Zbogom i dobro došli

Radar pre 4 sati
Vremeplov: Preminuo Vlada Divljan, frontmen sastava "Idoli"

Vremeplov: Preminuo Vlada Divljan, frontmen sastava "Idoli"

RTV pre 3 sata