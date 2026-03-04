Pedro Sančez: Čovek koji je rekao ne Trampu

Španski premijer Pedro Sančez oštro je odgovorio na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će obustaviti trgovinu sa Španijom, ponavljajući da se protivi ratu i onome što je nazvao „kršenjem međunarodnog prava“.

Tokom desetominutnog televizijskog obraćanja, Sančez je govorio o ratovima u Ukrajini i Gazi, ali i ratu u Iraku od pre više od 20 godina, rekavši da bi se pozicija španske vlade mogla sažeti kao „ne ratu“. Tramp je zapretio da će uvesti Španiji embargo na trgovinu odgovarajući na odbijanje Madrida da dozvoli Americi da koristi zajedničku bazu u Moronu i Rotaforu za napade na Iran. „Španija je bila užasna“, rekao je Tramp tokom sastanka sa nemačkim kancelarom