Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Danas pre 3 sata  |  021.rs
Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je konkurs za izbor idejnog rešenja za spomenik stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine.

Procenjeno je da bi ovaj posao koštao 3,9 miliona dinara sa obračunatim porezima, prenosi 021.rs. Konkurs za dizajn, kako piše u dokumentaciji, sprovodi se kao deo postupka u kome se dodeljuju nagrade ili se isplaćuju naknade učesnicima konkursa za dizajn. Prva nagrada iznosi dva miliona, druga 750.000 dinara, a treća nagrada je 500.000 dinara. Predmet konkursa jeste kreiranje „idejnog rešenja trodimenzionalnog prostornog vajarsko-arhitektonskog rešenja“, odnosno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Grad Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice

Grad Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice

Nova ekonomija pre 32 minuta
Vlast u Vranju plaća više od 25.000 evra za usluge štampe

Vlast u Vranju plaća više od 25.000 evra za usluge štampe

Vranje news pre 2 minuta
Raspisan novi konkurs za dizajn spomenika stradalima u padu nadstrešnice

Raspisan novi konkurs za dizajn spomenika stradalima u padu nadstrešnice

Moj Novi Sad pre 22 minuta
Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima u padu nadstrešnice

Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima u padu nadstrešnice

Nedeljnik pre 2 sata
Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Ponovo raspisan konkurs za spomenik stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Nova pre 1 sat
Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezNovi Sadgrađevinsko zemljišteIzbori

Ekonomija, najnovije vesti »

Grad Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice

Grad Novi Sad raspisao konkurs za idejno rešenje za spomenik žrtvama pada nadstrešnice

Nova ekonomija pre 32 minuta
Generacija Z i AI: da li nas tehnologija čini jačim ili zabrinutijim?

Generacija Z i AI: da li nas tehnologija čini jačim ili zabrinutijim?

Bloomberg Adria pre 17 minuta
Koliko se danas novca stavlja u kovertu za mladence? Mnoge će iznenaditi ovaj minimum

Koliko se danas novca stavlja u kovertu za mladence? Mnoge će iznenaditi ovaj minimum

Kamatica pre 12 minuta
Srbija daje 7,06 miliona evra kineskoj firmi za izgradnju fabrike elektromotora u Apatinu

Srbija daje 7,06 miliona evra kineskoj firmi za izgradnju fabrike elektromotora u Apatinu

Forbes pre 42 minuta
"To je rezultat nesposobnosti premijera, ministara i guvernera NBS": Stručnjaci o izjavi Malog da je za usporen rast kriva…

"To je rezultat nesposobnosti premijera, ministara i guvernera NBS": Stručnjaci o izjavi Malog da je za usporen rast kriva "obojena revolucija"

N1 Info pre 12 minuta