Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Danas pre 19 minuta  |  Beta
Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić izjavio je danas da sukob na Bliskom istoku može imati značajnije ekonomske posledice od onih tokom svetske ekonomske krize 2008. godine, te da rast cena nafte i gasa povlači rast cena u svim sektorima.

Savić je za RTS kazao da će i Srbija neminovno osetiti posledice, a prvi test će biti cene goriva koje se objavljuju u petak za narednih sedam dana. Ocenio je da zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom, što je je izazvalo snažne potrese na globalnim tržištima, u ovom trenutku neće imati dramatične posledice, jer ozbiljne države raspolažu robnim rezervama. Međutim, kako je naveo, ako kriza potraje, nema dileme da će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

N1 Info pre 19 minuta
Prvo nafta, pa hrana: Analitičari upozoravaju na domino efekat poskupljenja usled krize u Iranu, ni Srbija neće biti pošteđena…

Prvo nafta, pa hrana: Analitičari upozoravaju na domino efekat poskupljenja usled krize u Iranu, ni Srbija neće biti pošteđena

Kurir pre 32 minuta
Svetska ekonomija u vrtlogu rata - profesor Ljubodrag Savić: Svi smo u istoj igri

Svetska ekonomija u vrtlogu rata - profesor Ljubodrag Savić: Svi smo u istoj igri

RTS pre 1 sat
Rat u Iranu izazvao velike poremećaje u proizvodnji i transportu nafte i gasa

Rat u Iranu izazvao velike poremećaje u proizvodnji i transportu nafte i gasa

NIN pre 1 sat
Cene energenata rastu zbog sukoba u Iranu, gas najskuplji za poslednje tri godine

Cene energenata rastu zbog sukoba u Iranu, gas najskuplji za poslednje tri godine

Politika pre 49 minuta
Rast cena u Srbiji zbog napada na Iran: "Ovaj problem nije postojao tokom svetske ekonomske krize, to otežava"

Rast cena u Srbiji zbog napada na Iran: "Ovaj problem nije postojao tokom svetske ekonomske krize, to otežava"

Telegraf pre 48 minuta
Rat potresa energetsku mapu sveta: Obustave proizvodnje i zatvoren Ormuski moreuz

Rat potresa energetsku mapu sveta: Obustave proizvodnje i zatvoren Ormuski moreuz

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBliski IstokCena naftenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Nastavljene totalne blokade četiri puta, ostale obustavljene dok traju pregovori sa Vladom

Insajder pre 8 minuta
Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Ponovo raspisan konkrus za spomenik stradalima na Železničkoj stanici

Insajder pre 28 minuta
Čistačica dala otkaz nakon što je saznala šta su poslodavci uradili

Čistačica dala otkaz nakon što je saznala šta su poslodavci uradili

Kamatica pre 3 minuta
"Proizvedeno u Evropi": Brisel danas otkriva plan za zaštitu industrije od Kine

"Proizvedeno u Evropi": Brisel danas otkriva plan za zaštitu industrije od Kine

RTV pre 42 minuta
Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Poljoprivrednici i danas blokiraju pojedine puteve: Čeka se ishod pregovora sa Vladom

Radio 021 pre 4 minuta