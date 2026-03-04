Stanković: Više od 100 radnika zaposlenih na određeno nije produžen ugovor u fabrici „Džonson elektrik“ u Nišu

Kopredsednik koalicije „Niš, moj grad“ Miodrag Stanković izjavio je danas da u fabrici „Džonson Elektrik“ u Nišu nije produženo više od sto ugovora radnicima zaposlenim na određeno vreme, a tokom maja bi moglo doći i do novih otpuštanja.

Stanković je ocenio da se ta situacija ne može posmatrati izolovano i podsetio da je nakon zatvaranja fabrike kompanije Beneton u Nišu bez posla ostalo 950 radnika, a u jednom periodu ta fabrika je zapošljavala više od 2.000 ljudi. Prema njegovim rečima, otpuštanja i smanjenje obima proizvodnje pogodili su i radnike kompanije Leoni u Malošištu, gde je 1.900 radnika ostalo bez posla, kao i zaposlene u drugim pogonima na jugu Srbije. „Ovo više nije pojedinačan