Stručnjaci poručuju: HPV najčešća polno prenosiva bolest, potrebna obavezna vakcinacija u Srbiji

Danas pre 1 sat  |  Beta
Stručnjaci poručuju: HPV najčešća polno prenosiva bolest, potrebna obavezna vakcinacija u Srbiji

Humani papiloma virus (HPV) najčešća je polno prenosiva bolest, a vakcinacija je najbolji način za prevenciju bolesti poput raka grlića materice, zbog čega se ide ka uvođenju obavezne imunizacije, rečeno je danas na konferenciji povodom Svetskog dana borbe protiv te bolesti u Beogradu.

Predstavnica Udruženja za borbu protiv raka jajnika i materice „Progovori“ Gorica Đokić navela je na konferenciji u prostoru „Miljenko Dereta“ da broj vakcinisane dece u Srbiji još uvek nije dovoljan, nešto više od 50.000, a da je vakcina „bezbedna i spašava život“. Pomoćnik ministra zdravlja, kardiolog Nebojša Tasić naveo je da se pripremaju nove količine vakcine i da se ide ka uvođenju obavezne imunizacije. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan
