Zaoštrili se odnosi Španije i SAD: Tramp pretio zvaničnom Madridu, španski premijer mu uzvratio oštrim porukama

Španski premijer Pedro Sančez jutros je ponovo jasno rekao Ne ratu, prenosi El Pais, dodajući da zadržava jasnu poziciju protiuv rata Benjamina Netanjahua i Donalda Trampa. „Stav Španije je isti kao i u slučaju Ukraine ili Gaze.

Ne urušavanju međunarodnog prava koje nas sve štiti. Ne rešavanju sukoba bombama. Ne ratu“, kazao je Sančez. Tom prilikom podsetio je i na rat u Iraku. „Svet je već bio ovde. Pre 23 godine, druga administracija SAD odvela nas je u nepravedan rat. Rat u Iraku doveo je do drastičnog porasta terorizma, ozbiljne migrantske i ekonomske krize. To je bio poklon ‘azorskog trojca’ („azorski trio“ odnosi se trojicu lidera Amerikanca Džordža Buša, Britanca Tonija Blera i