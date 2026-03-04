Šta Čubrilo prognozira za mart? Bez štete od mrazeva i kasnog snega, a čeka nas ovo

Posle podne naoblačenje tako da bi u toku noći i sutra ujutro ponegde bilo i kiše. kako trenutno sinoptika pokazuje to su poslednje padavine do iza 17. marta, naveo je na som fejsbuk profilu meteorolog amater i profesor geografije Marko Čubrilo.

Do oko 15. marta. uglavnom sunčano i relativno toplo uz hladne noći, zatim postepena promena sinoptike, ali je jače pogoršanje moguće tek oko 20.03. U toku noći će na vreme kod nas uticati vrlo slab visinski ciklon te će uslediti naoblačenje ponegde uz kišu, uglavnom slabog intenziteta. Sutra kiša još pre podne na jugoistoku regiona, zatim svugde suvo ali zbog više oblaka za koji stepen svežije nego danas uz maksimume od +7 do +14 stepeni Celzijusa. Od petka pa sve