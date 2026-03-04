Tanjga nakon drame u kupu: Svi koji se raduju našim neuspesima moraće još malo da sačekaju

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pobedom nad Trajalom nakon penala.

Bilo je 1:1, kada je u 90+7. minutu Meri promašio penal za pobedu, pa je izvođenje jedanaesteraca odlučivalo polufinalistu. Tamo je na visini zadataka bio Vošin golman Gočmanac sa četiri odbrane. – Očekivali smo tešku utakmicu, jer je Trajal već izbacio dva prvoligaša. Kao što ste videli i publiku... znamo kada igramo u Novom Sadu da pola navijača navija za nas, a pola protiv nas, iako su to sve Novosađani. Ne znam zašto je to tako, o tome je teško pričati, inače