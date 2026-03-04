Velika Britanija će rasporediti HMS Dragon i helikoptere sa mogućnostima za borbu protiv dronova na Kipru, potvrdio je britanski premijer Kir Starmer.

Britanski bojni brod "HMS Dragon" usidren je jutros u luci Portsmut uoči raspoređivanja na Kipar. Starmer je na društvenim mrežama rekao da je razgovarao sa predsednikom Kipra Nikosom Hristodulidesom o raspoređivanju razarača tipa 45, što je jedina vrsta opreme koju Kraljevska mornarica poseduje za obaranje balističkih raketa. U objavi na X-u, Starmer je napisao "Ujedinjeno Kraljevstvo je potpuno posvećeno bezbednosti Kipra i britanskog vojnog osoblja stacioniranog