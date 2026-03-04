Noć u Beogradu: Muškarac teško povređen u udesu na Vidikovcu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: Muškarac teško povređen u udesu na Vidikovcu

Jedan muškarac je zadobio teške povrede glave u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na Vidikovcu, rečeno je iz Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 00.40 časova, a povređeni muškarac je zbrinut na licu mesta i potom prevezen u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 93 intervencije, od kojih je 12 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima.
