Noć u Beogradu: Muškarac teško povređen u udesu na Vidikovcu

Jedan muškarac je zadobio teške povrede glave u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na Vidikovcu, rečeno je iz Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 00.40 časova, a povređeni muškarac je zbrinut na licu mesta i potom prevezen u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 93 intervencije, od kojih je 12 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima.