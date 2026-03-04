Izborna lista Svoji na svome–dr Predrag Balašević-Vlaška narodna stranka ponovo predala kandidaturu zbog izmena u tehničkom delu

Izborna lista „Svoji na svome-dr Predrag Balašević-Vlaška narodna stranka“ ponovo je predala GIK-u u Boru zahtev za kandidaturu na predstojećim lokalnim izborima zakazanim za 29. mart, piše Ist media.

Naime, Gradska izborna komisija u Boru prihvatila je povlačenje Izborne liste “Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka“, po zahtevu ovlašćenog lica ove političke opcije podnetog juče, nakon što je 28. februara proglašena pod rednim brojem 2. Nakon malih tehničkih izmena, izborna lista je ponovo predata Gradskoj izbornoj komisiji na dalje razmatranje, čime je pokrenuta nova procedura u skladu sa propisima. Reč je o čistoj tehničkoj