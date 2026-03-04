Stanković pred četvrtfinale: Umorni smo, ali nema izgovora protiv Novog Pazara

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak će gostovati Novom Pazaru u četvrtfinalu Kupa Srbije, gde će braniti trofej osvojen prošle sezone.

Trener crveno-belih Dejan Stanković istakao je da njegov tim ulazi u meč posle izuzetno napornog perioda, ali da uprkos tome očekuje maksimalnu spremnost igrača za motivisanog rivala. Stanković je naglasio da su njegovi fudbaleri u proteklih mesec dana igrali u veoma zahtevnom ritmu utakmica, na svaka tri ili četiri dana, zbog čega je posebno pohvalio njihov trud i posvećenost. „Po mom mišljenju su svi igrači junaci jer izlazimo iz ritma koji je paklen već nekih